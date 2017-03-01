ФАС поддерживает передачу функции госзакупок Минфину – Артемьев Ведомство «будет бережливо относиться к деньгам»

Федеральная антимонопольная служба поддерживает передачу функции госзакупок от министерства экономического развития министерству финансов. Об этом в среду сообщил глава регулятора Игорь Артемьев.

Артемьев считает, что Минфин «будет бережливо относиться к деньгам». Ранее министерство финансов обнародовало проект документа, который может лишить Минэкономразвития права определять государственную политику в сфере госзакупок. Обсуждение документа завершится 14 марта.

Также глава ФАС рассказал, что в России происходит «картелизация экономики». По его словам, около 80% закупок на торгах в сфере лекарства – картели.

Добавим, в минувшем году регулятор возбудил 416 дел по антиконкурентным соглашениям. Также ФАС выявила почти 300 сговоров на торгах.