Все новости

01.03.17 / 12:39 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Смольный хочет сформировать в Петербурге сообщество полярников

Будут вести работу с молодежью

Петербург полярникиАдминистрация Петербурга намерена сформировать в городе профессиональное сообщество полярников. Такой вывод можно сделать из документации аукциона, размещенного накануне комитетом по молодежной политике.

Для формирования сообщества арктических специалистов в Петербурге решили провести серию тематических молодежных конференций. Начальная стоимость аукциона – 3,8 млн рублей. Подрядчик должен будет организовать и провести пять мероприятий для 700 участников. Каждая конференция должна включать в себя три часа дискуссионной программы с участием приглашенных спикеров, три часа образовательной программы по трем направлениям с участием экспертов.

Напомним, в феврале в Петербурга состоялось заседание арктического экономического совета. Мероприятие было приурочено к будущему форуму «Арктика-территория диалога», который пройдет в марте в Архангельске. Встреча в Петербурге стала первой встречей делегаций АЭС на территории России.

Метки: ,

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры акутальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения.
© 2001-2017