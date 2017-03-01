Смольный хочет сформировать в Петербурге сообщество полярников Будут вести работу с молодежью

Администрация Петербурга намерена сформировать в городе профессиональное сообщество полярников. Такой вывод можно сделать из документации аукциона, размещенного накануне комитетом по молодежной политике.

Для формирования сообщества арктических специалистов в Петербурге решили провести серию тематических молодежных конференций. Начальная стоимость аукциона – 3,8 млн рублей. Подрядчик должен будет организовать и провести пять мероприятий для 700 участников. Каждая конференция должна включать в себя три часа дискуссионной программы с участием приглашенных спикеров, три часа образовательной программы по трем направлениям с участием экспертов.

Напомним, в феврале в Петербурга состоялось заседание арктического экономического совета. Мероприятие было приурочено к будущему форуму «Арктика-территория диалога», который пройдет в марте в Архангельске. Встреча в Петербурге стала первой встречей делегаций АЭС на территории России.