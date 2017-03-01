На организацию экспозиции на ПМЭФ-2017 потратят 51 млн рублей В стоимость контракта входят обед от имени Полтавченко и кофе-брейки

Правительство Петербурга объявило конкурс на организацию городской экспозиции и проведение мероприятий в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2017). Конкурсная документация была опубликована накануне.

Стоимость контракта составляет 51 млн рублей. От исполнителя заказа потребуется разработка дизайн-проекта и всей необходимой документации, а также застройка экспозиции города площадью не менее 3 тысяч квадратных метров.

В стоимость контракта входят 3 кофе-брейка в день и один официальный обед от имени губернатора Санкт-Петербурга в день. Кофе-брейки рассчитаны на 200 человек, обед о губернатора — на 10 человек. Также в стоимости учтены сувениры.

Напомним, в 2017 году ПМЭФ пройдет с 1 по 3 июня. Время проведения форума решили перенести из-за Кубка конфедераций, который город примет в середине месяца.