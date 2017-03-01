Ленобласть объявила конкурс на предоставление 42 млн рублей садоводам в качестве субсидий Это на 7% больше, чем в прошлом году

Ленинградская область объявила конкурс на предоставление субсидий садоводческим товариществам региона на строительство и реконструкцию инженерных сетей. Об этом в правительстве Ленобласти сообщили в среду.

В 2017 году размер субсидий составит 41,7 млн рублей. Их выделят на создание и восстановление объектов инженерной инфраструктуры (электроснабжения, системы учёта электроэнергии, газоснабжения и водоснабжения), подъездных дорог и систем орошения садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений жителей области.

Сообщается, что садоводам возместят 70% стоимости работ. Побороться за субсидии смогут садоводства с численностью жителей Ленинградской области не менее 50%.

Напомним, в прошлом году на программы поддержки садоводов из регионального бюджета выделили 39 млн рублей. Средства получили 29 садоводческих объединений жителей Ленобласти. В 2016 году на эти цели было выделено 20 млн рублей.