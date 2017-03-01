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01.03.17 / 14:18 Новости / Петербург и Ленобласть / Финансы

Ленобласть объявила конкурс на предоставление 42 млн рублей садоводам в качестве субсидий

Это на 7% больше, чем в прошлом году

апельсин мандарин цитрусовые фрукты овощи еда пища субсидийЛенинградская область объявила конкурс на предоставление субсидий садоводческим товариществам региона на строительство и реконструкцию  инженерных сетей. Об этом в правительстве Ленобласти сообщили в среду.

В 2017 году размер субсидий составит 41,7 млн рублей. Их выделят на создание и восстановление объектов инженерной инфраструктуры (электроснабжения, системы учёта электроэнергии, газоснабжения и водоснабжения), подъездных дорог и систем орошения садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений жителей области.

Сообщается, что садоводам возместят 70% стоимости работ. Побороться за субсидии смогут садоводства с численностью жителей Ленинградской области не менее 50%.

Напомним, в прошлом году на программы поддержки садоводов из регионального бюджета выделили 39 млн рублей. Средства получили 29 садоводческих объединений жителей Ленобласти. В 2016 году на эти цели было выделено 20 млн рублей.

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