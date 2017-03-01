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01.03.17 / 13:41 Новости / Россия и мир / Экономика

Чистая прибыль АИЖК в 2016 году выросла в 1,6 раза

До 13,7 млрд рублей

Прибыль АИЖК

Коллаж АБН

Чистая прибыль агентства по ипотечному жилищному кредитованию в 2016 году выросла в 1,6 раза. Об этом в среду заявили в АИЖК.

Чистая прибыль по МСФО достигла 13,7 млрд рублей. Рентабельность почти достигла 10%. Портфель ипотечных активов вырос на 6,4% до 272,1 млрд рублей.

При этом в 2015 году чистая прибыль составила 8,6 млрд рублей. Ранее a феврале АИЖК снизил ставки по всем ипотечным кредитам. Ставки стали ниже на 0,5%. В 2016 году ставки по ипотечным кредитам снизились до уровня 2014 года, посчитали в АИЖК.

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