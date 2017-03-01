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01.03.17 / 12:09 Банки / Новости / Россия и мир / Финансы

В 2016 году прибыль ВТБ выросла в 30 раз год к году

Прибыль группы составила 51,6 млрд рублей

Прибыль ВТБВ 2016 году чистая прибыль ВТБ и банков, входящих в одноименную группу, увеличилась более чем в 30 раз год к году. Отчетность банк опубликовал в среду.

Показатель чистой прибыли составил 51,6 млр рублей за указанный период. Резкий рост прибыли объясняют увеличением доходов, в том числе процентных. Они выросли на 43,5% до 125,9 млрд рублей.

Банк опубликовал отчетность по международным стандартам (МСФО). Отметим, в прошлом году чистая прибыль банка составила всего 1,7 млрд рублей.

Отметим, прибыль банка «ВТБ24» в Петербурге в 2016 году выросла в 1,5 раза. Она достигла 8,16 млрд рублей.

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