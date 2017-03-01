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01.03.17 / 17:41 Новости / Россия и мир / Экономика

Минтруд предложил продлить программу маткапитала

До 2023 года

программа маткапиталаМинистерство труда предложило пролонгировать программу материнского капитала. Об этом в среду сообщил глава ведомства Максим Топилин.

Программу предлагают продлить на пять лет, до 2023 года. Ее действие заканчивается в 2023 году.

Отметим, в декабре власти приняли закон, который замораживает индексацию маткапитала до 1 января 2020 года. В Минтруда пояснили, что это связано с финансово-экономической ситуацией в РФ. Кроме этого, до 5 апреля главы Минтруда, МЭР и Минфина должны представить свои предложения по целесообразности введения единовременной выплаты маткапитала в этом году.

По материалам: tass.ru
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