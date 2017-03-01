Путин признал провал антидопинговой системы России Он также заявил, что в стране нет госсистемы поддержки допинга

Сложившаяся в России система антидопингового контроля оказалась неэффективной. Об этом президент России Владимир Путин заявил в среду на совещании по подготовке к Универсиаде 2019 года в Красноярске.

«Надо признать, что у нас есть достоверные, выявленные случаи допинга. Это абсолютно неприемлемо, и это значит, что существовавшая до сих пор российская система контроля за неприменением допинга не сработала, и это наша вина. Нужно об этом сказать прямо, и это признать», — сказал Путин.

Он надеется, что Следственный комитет доведет расследование до конца и выявит виновных. Также Путин сообщил, что в России нет государственной системы поддержки допинга.

Напомним, летом независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства представила доклад о допинговых махинациях на Олимпийских играх 2014 года в РФ. Доклад представил глава комиссии Ричард Макларен. После этого Международный Олимпийский комитет создал дисциплинарную комиссию для перепроверки допинг-проб у российских спортсменов на Играх в Сочи.

В декабре газета The New York Times написала, что российские чиновники признали, что в РФ работает допинговая система.