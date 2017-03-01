Все новости

01.03.17 / 10:01 Новости / Общество / Россия и мир

Путин признал провал антидопинговой системы России

Он также заявил, что в стране нет госсистемы поддержки допинга

Путин провал

Коллаж АБН

Сложившаяся в России система антидопингового контроля оказалась неэффективной. Об этом президент России Владимир Путин заявил в среду на совещании по подготовке к Универсиаде 2019 года в Красноярске.

«Надо признать, что у нас есть достоверные, выявленные случаи допинга. Это абсолютно неприемлемо, и это значит, что существовавшая до сих пор российская система контроля за неприменением допинга не сработала, и это наша вина. Нужно об этом сказать прямо, и это признать», — сказал Путин.

Он надеется, что Следственный комитет доведет расследование до конца и выявит виновных. Также Путин сообщил, что в России нет государственной системы поддержки допинга.

Напомним, летом  независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства представила доклад о допинговых махинациях на Олимпийских играх 2014 года в РФ. Доклад представил глава комиссии Ричард Макларен. После этого Международный Олимпийский комитет создал дисциплинарную комиссию для перепроверки допинг-проб у российских спортсменов на Играх в Сочи.

В декабре газета The New York Times  написала, что российские чиновники признали, что в РФ работает допинговая система.

По материалам: interfax.ru

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры акутальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения.
© 2001-2017