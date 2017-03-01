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01.03.17 / 11:47 Новости / Общество / Россия и мир

Qiwi создала компанию для разработки решений по технологии блокчейна

Выделила структуру в отдельный бизнес

Qiwi создалаГруппа Qiwi создала дочернюю компанию для разработки продуктов о технологии блокчейна. Об этом в среду рассказал директор по развитию криптотехнологий компании Алексей Архипов.

Компания «Киви блокчейн технологии» займется разработкой и реализацией технологий на основе блокчейна в систему Qiwi и экспертизой и консалтингом для сторонних заказчиков. В компании рассказали, что речь может идти о хранении данных, ведении реестра акционеров и других продуктах.

Как стало известно «Коммерсанту», в текущем году на операционную деятельность «Киви блокчейн технологий» будет потрачено около 100 млн рублей. Известно, что у компании уже есть три заказа на разработку продуктов.

Ранее стало известно о продаже фондом Janus Capital акций Qiwi на сумму около $33,5 млн. Фонд владел 4,5% акций компании.

По материалам: kommersant.ru
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