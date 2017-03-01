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01.03.17 / 13:51 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть / Финансы

Петербуржцы сократили расходы на покупку еды на 8,5%

В январе на горожане потратили на еду 34 млрд рублей

перекресток магазин супермаркет продукты еда самообслуживание касса расходыВ январе 2017 года расходы петербуржцев на питание сократились на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Об этом сообщается в материалах Петростата, опубликованных на сайте ведомства в среду. 

За первый месяц года горожане потратили на еду 34 млрд рублей. При этом их расходы на непродовольственные товары выросли на 11% до 64,3 млрд рублей. Оборот розничной торговли в целом составил 98,3 млрд рублей, превысив прошлогодний показатель на 3,4 %.

Добавим, оборот общественного питания в Петербурге в январе составил 4,9 млрд рублей. Это на 3,4% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года. В прошлом году выручка рестораторов составила 9%.

 

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