Смольный установил сроки строительства новых развязок на ЗСД Строительство шуваловской развязки может продлится полтора года

Власти Петербурга установили сроки строительства новых развязок Западного скоростного диаметра (ЗСД). Об этом сообщили в аппарате вице-губернатора Петербурга Игоря Албина.

Северную развязку планируется направить на госэкспертизу в июне текущего года, развязку от Шуваловского проспекта — в июле, а на Васильевском острове — в сентябре. По словам гендиректора АО «Западный скоростной диаметр» Игоря Лукьянова, подготовительные работы на пересечении ЗСД с Шуваловским проспектом могут начаться в сентябре, а на реализацию объекта такого уровня сложности может потребоваться около полутора лет.

Напомним, строительство ЗСД началось в 2005 году. Магистраль соединяет северные и южные районы города. Протяженность магистрали — 46 км. Она была открыта в декабре прошлого года.