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01.03.17 / 14:57 Новости / Россия и мир / Спорт

РФС может ввести изменить лимит на легионеров в чемпионате России

Но уже после чемпионата мира 2018 года

РФС легионерыРоссийский футбольный союз может изменить лимит на легионеров в чемпионате России. Об этом представители РФС сообщили АБН в среду.

По словам футбольных чиновников, речь идет о введении лимита с заявкой, при котором в обойме команды смогут находиться 10 иностранных футболистов и 15 россиян. Руководство российской премьер-Лиги также обсуждает возможность введения потолка зарплат для участников турнира. Все изменения могут вступить в силу только после проведения домашнего чемпионата мира в 2018 году.

Напомним, ранее вице-премьер правительства России по спорту Виталий Мутко заявил, что лимит на легионеров помогает российскому футболу. «Лимит здорово помогает. Сегодня мы вынуждены иметь пять игроков и дать им возможность играть», — сообщил вице-премьер правительства РФ. Отметим, в феврале сборная России опустилась в рейтинге ФИФА на рекордно низкое для себя 61-е место.

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