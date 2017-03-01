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01.03.17 / 14:13 Новости / Россия и мир / Экономика

Россия стала главным инвестором Украины в 2016 году

Бизнесмены вложили в экономику Украины $1,67 млрд

россия инвестор

Коллаж АБН

Россия стала главным инвестором Украины по итогам минувшего года. Это следует из данных Государственной службы статистики Украины, обнародованных в среду.

Российские бизнесмены вложили в экономику Украины $1,67 млрд в 2016 году. Это составляет 38% от общей доли инвестиций.

Добавим, всего в украинскую экономику инвесторы вложили $4,4 млрд. Более половины вложений направили в финансовую и страховую деятельность. Также инвесторы вложили $524,9 млн в розничную и оптовую торговлю, $475 млн в промышленность.

Отметим, член Совета Национального банка Украины (НБУ) Василий Фурман накануне заявил, что страна планирует получить новый транш  кредита Международного валютного фонда (МВФ)в этом месяце. Также, по его словам, Украина нуждается во внутреннем финансировании.

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