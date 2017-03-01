Кандидат на пост главы Нацразведки назвал Россию вызовом для США И выступил за проведение расследования в отношении России

Кандидат на пост главы Национальной разведки США Дэниел Коутс назвал Россию одним из главных вызовов для США. Об этом он заявил накануне.

Он также призвал правительство США провести тщательное расследование в связи с предполагаемыми попытками России повлиять на результаты прошедших в стране президентских выборов. Он добавил, что откроет организованной комиссии доступ к любым документам.

Дэниел Коутс – кандидат, предложенный действующим президентом США Дональдом Трампом. Ранее он был членом сенатского комитета по разведке. Напомним, американская разведка обвинила Москву во вмешательстве в президентские выборы. Россия опровергает эти обвинения.