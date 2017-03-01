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01.03.17 / 16:35 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

На реновацию школ в Ленобласти выделили более 1,5 млрд рублей с 2015 года

Уже отремонтировали 12 школ

Школы в Ленобласти

Фото: domofoto.ru

На программу реновации школ в Ленинградской области выделили более 1,5 млрд рублей с 2015 года. Об этом АБН сообщили в правительстве региона в среду.

Как сообщили представители областного правительства, за период действия программы в регионе уже отремонтировали 12 школ. Чиновники обещают завершить ремонтные работы еще в 16 зданиях. В программу реновации включили школы Лодейнопольского, Киришского, Волховского, Всеволожского, Подпорожского, Волосовского и Лужского районов.

Отметим, в программу включают здания, построенные в 60-70-е годы прошлого века. В школах ремонтируют фасады, кровлю, инженерные сети, а также заменяют двери и окна, учебную мебель и оборудование. Как ранее сообщил губернатор региона Александр Дрозденко, на реновацию школ ежегодно будут выделять более 700 млн рублей в ближайшие пять лет.

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