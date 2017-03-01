«Система-112» заработала еще в трех регионах В Московской и Воронежской областях, а также в Хабаровском крае

Промышленная эксплуатация «Системы-112» началась еще в трех регионах России. Об этом сообщили в министерстве связи и массовых коммуникаций.

Теперь вызвать экстренные службы по единому номеру 112 можно будет на территории Московской и Воронежской областей, а также в Хабаровском крае. Кроме того, жители регионов смогут вызвать экстренные службы по трехзначным номерам 101, 102, 103, 104.

В настоящее время «Система-112» также введена в промышленную эксплуатацию в Калужской и Курской областях и в Республике Татарстан. В Петербурге, Астраханской, Волгоградской, Тульской областях, Коми и Ханты-Мансийском автономном округе ведется опытная эксплуатация системы. До конца текущего года «Систему-112» планируется запустить во всех регионах России.