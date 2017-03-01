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01.03.17 / 02:54 Новости / Россия и мир

Starbucks откроет мини-кофейни в банках «Открытие»

Планируют запустить 10 точек до конца марта

Starbucks

Фото с сайта time.com

Сеть кофеен Starbucks заявила о запуске пунктов автоматизированных кофеен в отделениях банка «Открытие». Об этом накануне пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источники в банке и компании.

По информации издания, Starbucks собирается открыть около 10 новых точек в формате Starbucks On the Go до конца марта этого года. Отмечается, что ассортимент будет не таким широким, как в обычных кофейнях.

Первую мини-кофейню планируют открыть в допофисе «Открытия» в бизнес-центре «Вивальди». В настоящее время такой формат уже реализован в сети кинотеатров «Каро фильм». Добавим, «Открытие» начал сотрудничать со Starbucks в 2013 году. Кофейня сети открылась в офисе банка на Смоленской площади в Москве.

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