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01.03.17 / 11:48 Новости / Россия и мир / Рынки

Сочи обогнал Петербург по стоимости аренды комнат

Лидирует Москва

В рейтинге стоимости аренды комнат по России лидировали Москва и Сочи. Это следует из исследования, опубликованного в среду порталом «Мир квартир». 

Самым дорогим городом России оказалась Москва с показателем 15 431 рублей в месяц за комнату. По подсчетам портала, за эту сумму можно снять сразу два таких помещения в Кемерове или Екатеринбурге, а также три комнаты в Омске.

На второй позиции, обогнав Петербург, оказался город Сочи, в котором средняя стоимость аренды комнаты на месяц составляет 12 714 рублей. За год Сочи поднялся с пятого места на второе.

Далее в рейтинге следуют Петербург (11 029 рублей в месяц за комнату),  Подмосковье (10 941 рублей) и Сургут (10 085 рублей). Дешевле всего оказалось снимать комнату в Пензе: месяц проживания стоит 3972 рублей.

Добавим, за прошлый год аренда комнат по стране подорожала в среднем на 3,4%. При этом около четверти исследуемых городов продемонстрировали устойчивую отрицательную динамику. В частности, в Москве и Петербурге комнаты подешевели.

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