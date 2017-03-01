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01.03.17 / 15:23 Новости / Россия и мир / Экономика

КБ «Стрелка» выбрало партнера для реконструкции Большой Садовой улицы в Ростове-на-Дону

Это архитектурное бюро «Проект»

"Стрелка" Ростов-на-ДонуКонструкторское бюро «Стрелка» выбрало партнера для реконструкции Большой Садовой улицы в Ростове-на-Дону. Об этом в среду рассказала советник губернатора области Светлана Мананкина.

Партнером станет архитектурное бюро «Проект». Два бюро («Стрелку» и «Проект») объединят в консорциум, в котором «Проект» станет лидером.

Отметим, в настоящий момент «Стрелка» проводит благоустройство тех городов России. Где в 2018 году пройдет чемпионат мира по футболу. В Ростове-на-Дону первый этап реконструкции закончат к концу 2017 года. В дальнейшем «Стрелка» планирует проработать территорию Театральной площади, парка имени Горького, а также Покровский сквер. Единым центром этого района станет Большая Садовая улица.

По материалам: don24.ru
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