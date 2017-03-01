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01.03.17 / 12:46 Новости / Петербург и Ленобласть

«Строительный трест» построит жилой комплекс в Купчино за 15 млрд рублей

Для этого застройщику придется расселить 2 тыс. гаражей

Компания «Строительный трест» инвестирует 15 млрд рублей в строительство жилого комплекса во Фрунзенском районе Петербурга. Об этом пишет в среду «Деловой Петербург» со ссылкой на гендиректора компании.

Жилой комплекс получит название «Новое Купчино». Он будет возведен на пересечении Малой Бухарестской улицы и Дунайского проспекта.

Генеральный директор компании Евгений Резвов сообщил изданию, что в настоящее время завершается разработка проекта планировки квартала. «Строительный трест» планирует получить разрешение в мае и в начале 2019 года приступить к строительству.

Площадь ЖК комфорткласса составит 140 тыс. м2. Он будет рассчитан на 5 тыс. человек. Высота застройки не будет превышать 13 этажей. Издание напоминает, что компания получила этот участок в прошло году в качестве компенсации за отказ от застройки велотрека на проспекте Тореза. Пока он занят гаражами. «Сейчас мы выкупаем гаражи у собственников. Платим до 50 тыс. рублей за железобетонный гараж и по 40 тыс. рублей — за металлический. На эти цели придется потратить около 100 млн рублей», — пояснил Резвов.

Напомним, в 2012 году губернатор города Георгий Полтавченко пообещал, что сохранит территорию для постройки спортивных объектов. В проекте планировки микрорайона, утвержденном в конце 2014 года, за участком на улице Тореза была закреплена «спортивная» функция.

 

По материалам: dp.ru
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