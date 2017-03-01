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01.03.17 / 16:57 Новости / Общество / Россия и мир

Суд отменил решение взыскать компенсацию с РБК в пользу «Роснефти»

Медиахолдинг обязали опубликовать опровержение

Фото: bashinform.ru

Фото: bashinform.ru

Девятый арбитражный апелляционный суд отменил решение взыскать с РБК компенсацию по иску «Роснефти». Такое решение суд принял в среду.

РБК обязали удалить с сайта статью об Игоре Сечине. Также медиахолдинг обязан в течение десяти дней опубликовать опровержение и сообщить об опровержении в эфире своего телеканала.

Отметим, в декабре столичный Арбитражный суд взыскал с РБК 390 тыс. рублей в пользу «Роснефти». Нефтяная компания подавала иск о защите деловой репутации. Причиной стада статья медиахолдинга о том, что глава «Роснефти» Игорь Сечин якобы просил правительство при приватизации компании ограничить права покупателя 19,5% акций российской госкомпании. «Роснефть» требовала суд взыскать с РБК 3,179 млрд рублей.

По материалам: rbc.ru
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