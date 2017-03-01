Суд отменил решение взыскать компенсацию с РБК в пользу «Роснефти» Медиахолдинг обязали опубликовать опровержение

Девятый арбитражный апелляционный суд отменил решение взыскать с РБК компенсацию по иску «Роснефти». Такое решение суд принял в среду.

РБК обязали удалить с сайта статью об Игоре Сечине. Также медиахолдинг обязан в течение десяти дней опубликовать опровержение и сообщить об опровержении в эфире своего телеканала.

Отметим, в декабре столичный Арбитражный суд взыскал с РБК 390 тыс. рублей в пользу «Роснефти». Нефтяная компания подавала иск о защите деловой репутации. Причиной стада статья медиахолдинга о том, что глава «Роснефти» Игорь Сечин якобы просил правительство при приватизации компании ограничить права покупателя 19,5% акций российской госкомпании. «Роснефть» требовала суд взыскать с РБК 3,179 млрд рублей.