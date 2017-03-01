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01.03.17 / 17:56 Новости / Общество / Россия и мир

Сирийские войска освободили историческую цитадель Пальмиры

Они готовятся к штурму города

цитадель пальмирыСирийские войска освободили от «Исламского государства» (организация запрещена на территории РФ) историческую цитадель на въезде в Пальмиру. Об этом в среду передает Reuters.

Также армия вернула контроль над горной грядой на юго-западе. В настоящий момент войска готовятся к штурму Пальмиры.

Отметим, армия Сирии начала наступление на город в начале февраля. В настоящий момент Пальмиру контролируют боевики «Исламского государства». Они захватили город в декабре. В понедельник сирийские военные заняли ключевую высоту на подходе к Пальмире.

По материалам: reuters.com
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