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01.03.17 / 09:06 Новости / Россия и мир

Tesla собирается открыть представительства в России

И первый сервисный центр

Tesla

Фото: cofx.ru

Производитель электромобилей Tesla может открыть собственные представительства в России. Об этом в среду сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке недвижимости.

По информации издания, компания рассматривает площадки в различных торговых центрах Москвы, в частности, в ТЦ «Времена года» и «Атриум» у Курского вокзала. Помимо офиса и шоу-румов, компания также собирается открыть первый в России сервисный центр.

Компания Tesla создана в 2003 году Илоном Маском. В прошлом году выручка компании составила порядка $7 млрд, что на 52% выше показателей 2015 года. По некоторым данным, за прошлый год в России продано 39 автомобилей Tesla. По информации фирм-посредников, их стоимость начинается от 4 млн рублей.

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