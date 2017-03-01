Трамп собирается потратить порядка $1 трлн на развитие инфраструктуры США Государственных и частных средств

Президент США Дональд Трамп намерен потратить порядка $1 трлн на развитие инфраструктуры страны. Об этом он заявил накануне.

Он сообщил, что будет просить конгресс принять законопроект, который позволит использовать эту сумму. Президент США отметил, что это будут как государственные, так и частные вложения, которые позволят создать «миллионы рабочих мест».

По его словам, в основе предложенной программы будет принцип «покупать американское» и «нанимать американцев». Он также заявил, что понизит налоговые ставки для компаний и введет налоговые послабления для среднего класса. Дональд Трамп выступил перед конгрессом с программной речью во вторник.