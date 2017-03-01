Трамп может отменить запрет на въезд в США для граждан Ирака — СМИ Из-за давления Госдепа и Пентагона

Президент США Дональд Трамп может отменить запрет на въезд в страну. Об этом в среду передает Associated Press со ссылкой на источники в Белом доме.

Трамп может принять такое решение из-за давления Госдепартамента и Пентагона. Ведомства настаивали на том, что Ирак играет ключевую роль в борьбе с запрещенным в России «Исламским государством». Новый указ президента США также может отменить бессрочный запрет на прием мигрантов из Сирии, пишет AP. Запрет на их прием будет длиться 120 дней.

Напомним, новый миграционный указ Трамп может подписать в ближайшие дни. В начале февраля суд приостановил действие первого миграционного указа главы США. Он предусматривал запрет на въезд на территорию Штатов гражданам из некоторых стран преимущественно мусульманского населения на 90 дней. Также документ предполагал запрет на прием беженцев в течение 120 дней.