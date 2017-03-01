Решение вопроса о банкротстве авиакомпании «Транасаэро» отложили до мая Представитель компании заявил ходатайство об отложении судебного заседания

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти отложил до 24 мая решения вопроса о банкротстве авиакомпании «Транасаэро». Заседание суда прошло в среду.

Представитель временного управляющего и самой авиакомпании заявили ходатайство об отложении судебного заседания. В настоящий момент, по словам временного управляющего, еще не рассмотрены 16 требований кредиторов на общую сумму 55 миллиардов рублей.

Ранее в среду газета «Ведомости» написала, что кредиторы «Трансаэро» заинтересовались планом возрождения компании. Издание ссылается на письма топ-менеджеров Сбербанка, «Россельхозбанка», «Абсолют банка» и «Юникредит банка» гендиректору авиакомпании Александру Бурдину. Кредиторы готовы изучить план возрождения «Трансаэро». Компания прекратила работу в 2015 году.