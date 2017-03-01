Все новости

01.03.17 / 11:00 Новости / Россия и мир / Финансы

Решение вопроса о банкротстве авиакомпании «Транасаэро» отложили до мая

Представитель компании заявил ходатайство об отложении судебного заседания

Трансаэро банкротствоАрбитражный суд Петербурга и Ленобласти отложил до 24 мая решения вопроса о банкротстве авиакомпании «Транасаэро». Заседание суда прошло в среду.

Представитель временного управляющего и самой авиакомпании заявили ходатайство об отложении судебного заседания. В настоящий момент, по словам временного управляющего, еще не рассмотрены 16 требований кредиторов на общую сумму 55 миллиардов рублей.

Ранее в среду газета «Ведомости» написала, что кредиторы «Трансаэро» заинтересовались планом возрождения компании. Издание ссылается на письма топ-менеджеров Сбербанка, «Россельхозбанка», «Абсолют банка» и «Юникредит банка» гендиректору авиакомпании Александру Бурдину. Кредиторы готовы изучить план возрождения «Трансаэро». Компания прекратила работу в 2015 году.

По материалам: ria.ru
Метки: ,

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры акутальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения.
© 2001-2017