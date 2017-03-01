Петербургское УФАС возбудило дело в отношении «АЭМ-технологии» Цена закупки превысила максимальную на 65 млн рублей

Петербургское УФАС России возбудило дело в отношении АО «АЭМ-технологии» из-за выбранного заказчиков способа закупки. Об этом в антимонопольной службе сообщили в среду.

По мнению заявителя, АО «Корпорация «Сплав», при проведении запроса предложения на поставку клапанов высокого и низкого давления для АЭС Куданкулам предприятие нарушило антимонопольное законодательство, пишет «Санкт-Петербург.Ру» . В частности, начальная цена договора цена договора составила 85 374 561 рубль 97 копеек, тогда как при выбранном способе закупки ее плановая стоимость не должна превышать 20 млн. рублей.

Также, считает заявитель, заказчик мог ограничить число участников торгов. Требования, которые были установлены для изделий, соответствовали только одному чешскому изготовителю: ARAKO spol s.r.o. Из-за этого другие производители, в частности, АО «Корпорация «Сплав», не смогли предложить свою продукцию.

Добавим, правила осуществления закупок в атомной отрасли определены Единым отраслевым Стандартом закупок Госкорпорации «Росатом». Присоединившиеся к стандарту заказчики обязаны при закупке продукции руководствоваться российским законодательством и положениями стандарта.