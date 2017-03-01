Все новости

01.03.17 / 15:18 Новости / Россия и мир / Экономика

Украина готовит третий иск в ВТО против России

По ограничению импорта продуктов питания

Украина иск втоКиев готовит третий иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) против России. Об этом в среду сообщила прессе замминистра торговли Украины Наталия Микольская.

Иск коснется ограничений в отношении украинских продуктов питания и некоторых промтоваров, сообщила Микольская.

«Собственно, по их якобы несоответствию техническим нормам или фитосанитарным требованиям РФ», — отметила чиновница.

По словам Микольской, цель иска – продемонстрировать, что украинские товары соответствуют требованиям технического регулирования и их можно покупать

Напомним, в середине февраля Украина подала иск в ВТО против России из-за ограничений транзита. В Киеве считают, что с 1 января 2016 года Россия ограничила транзит товаров с украинской территории в Казахстан, а с 1 июля прошлого года в Киргизию. Также Киев подал иск против РФ в сентябре прошлого года.

По материалам: ria.ru
Метки: ,

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры акутальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения.
© 2001-2017