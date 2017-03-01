Украина готовит третий иск в ВТО против России По ограничению импорта продуктов питания

Киев готовит третий иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) против России. Об этом в среду сообщила прессе замминистра торговли Украины Наталия Микольская.

Иск коснется ограничений в отношении украинских продуктов питания и некоторых промтоваров, сообщила Микольская.

«Собственно, по их якобы несоответствию техническим нормам или фитосанитарным требованиям РФ», — отметила чиновница.

По словам Микольской, цель иска – продемонстрировать, что украинские товары соответствуют требованиям технического регулирования и их можно покупать

Напомним, в середине февраля Украина подала иск в ВТО против России из-за ограничений транзита. В Киеве считают, что с 1 января 2016 года Россия ограничила транзит товаров с украинской территории в Казахстан, а с 1 июля прошлого года в Киргизию. Также Киев подал иск против РФ в сентябре прошлого года.