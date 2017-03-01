Украина планирует получить новый транш МВФ в марте Но страна нуждается и во внутреннем инвестировании

Украина собирается получить очередной транш кредита Международного валютного фонда (МВФ) в марте этого года. Об этом накануне заявил член Совета Национального банка Украины (НБУ) Василий Фурман.

Он отметил, что страна также нуждается и во внутреннем инвестировании. По его словам, на руках украинцев десятки миллиардов долларов, которые нужно привлекать в банковскую систему.

Ранее власти Украины сообщали, что рассчитывают получить новый транш в феврале этого года. Однако официальный представитель МВФ Джерри Райс заявил, что вопрос будет решен в ближайшие недели. Весной 2015 года МВФ открыл четырехлетнюю программу финансовой помощи Киеву, по которой он обязался выплатить $17,5 млрд. В этом году Украина рассчитывает получить от фонда около $5,4 млрд.