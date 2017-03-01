Путин сообщил об отставании в подготовке Универсиады-2019 От графика отстают треть объектов

Президент России Владимир Путин сообщил об отставании в подготовке зимней Универсиады-2019. Об этом он заявил в среду на совещании в Красноярске.

Путин рассказал, что от графика отстают треть спортивных и других сооружений. Отставание составляет от двух до четырех месяцев.

Отметим, губернатор Красноярского края Виктор Толоконский пообещал, что все объекты сдадут в июне-июле 2018. Таким образом, останется время для проведения тестовых игр. XXIX Всемирная зимняя универсиада состоится со 2 по 12 марта 2019 года.