В Москве увеличат протяженность выделенных полос к 2019 году На 80 км

Правительство Москвы собирается увеличить количество выделенных полос для городского общественного транспорта к 2019 году. Об этом накануне сообщил глава Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

Он отметил, что по планам протяженность новых выделенных полос составляет 83,4 км в 2017—2018 годах. Власти также работают над подходящим интервалом движения городского транспорта.

В 2016 году в Москве появилось 21,17 км новых выделенных полос для общественного транспорта. Скорость движения на таких участках дороги в среднем увеличивается на 15%. Власти Москвы отмечают, что ежедневно более 1,5 млн человек пользуется маршрутами, проходящими по выделенным полосам.