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01.03.17 / 14:47 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

В Петербурге откроют крупнейший в России re:Store

В открытие магазина инвестировали 24 млн рублей

Женщина и айфон телефон фото с сайта appleinsider.ru restoreВ петербургском торговом центре «Галерея» откроется крупнейший в России магазин Apple Premium Reseller — re:Store. Об этом в компании сообщили в среду.

Открытие магазина запланировано на 7 марта. Сообщается, что он разместится на 250 кв м и будет двухэтажным. «Вас ждут наиболее полный ассортимент техники Apple, более 20 квалифицированных экспертов, интересные семинары и специальные зоны индивидуального сервиса», — рассказали в компании.

Добавим, инвестиции в открытие новой торговой точки составили 24 млн рублей. В настоящее время re:Store в ТРЦ «Галерея» занимает 80 кв м. После открытия нового магазина он будет закрыт.

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