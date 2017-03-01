В Петербурге откроют крупнейший в России re:Store В открытие магазина инвестировали 24 млн рублей

В петербургском торговом центре «Галерея» откроется крупнейший в России магазин Apple Premium Reseller — re:Store. Об этом в компании сообщили в среду.

Открытие магазина запланировано на 7 марта. Сообщается, что он разместится на 250 кв м и будет двухэтажным. «Вас ждут наиболее полный ассортимент техники Apple, более 20 квалифицированных экспертов, интересные семинары и специальные зоны индивидуального сервиса», — рассказали в компании.

Добавим, инвестиции в открытие новой торговой точки составили 24 млн рублей. В настоящее время re:Store в ТРЦ «Галерея» занимает 80 кв м. После открытия нового магазина он будет закрыт.