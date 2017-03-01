В России создали полноразмерный макет будущего стратегического бомбардировщика Первый образец планируют запустить в 2025 году

В России создали первый полноразмерный макет авиационного комплекса Дальней авиации (ПАК ДА) – нового стратегического бомбардировщика. Об этом в среду сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе России.

«Созданы несколько макетов ПАК ДА из композиционных материалов, а также полноразмерный макет из дерева. Макеты выполнены по схеме "летающее крыло», — рассказал источник.

По его словам, первый опытный образ бомбардировщика поднимется в воздух в 2025 году.

Отметим, бомбардировщик разрабатывают для ВКС России. Его создают в компании «Туполев». Ранее замглавы Минобороны Юрий Борисов заявил, что ПАК ДА могут представить уже в следующем году.