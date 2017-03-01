В США запустили ракету-носитель Atlas V С военным спутником

Компания United Launch Alliance (ULA) запустила ракету-носитель Atlas V с базы ВВС Ванденберг в Калифорнии. Компания ULA вела трансляцию в среду.

Цель запуска – доставить в космос спутник NROL-79, принадлежащий Национальному управлению военно-космической разведки США. Отметим, предназначение и стоимость спутника не раскрываются.

Добавим, Atlas V оснащена российским двигателем типа РД-180. Ранее такая же ракета компании ULA стартовала с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Тогда ракета отправила в космос спутник широкополосной связи EchoStar XIX. Ракеты Atlas V предназначены для запуска космических аппаратов, в том числе, военных.