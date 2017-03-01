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01.03.17 / 11:11 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

На Васильевском ограничат движение транспорта

Из-за работ по прокладке тепловой сети

Фото АБН движение транспорта

Фото АБН

На Васильевском острове меняется схема движения транспорта. Об этом сообщили накануне в Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ). 

Движение ограничат из-за работ по прокладке тепловой сети. С 3 марта будет полностью закрыто движение по Большому проспекту В.О. от 8-9 до 12-13 линий. Также перекроют 20-21 линию на участке от набережной Лейтенанта Шмидта до Среднего проспекта.

По-прежнему будет закрыт Большой проспект на участке от Косой линии до 22-23 линии и от 8-9 линии до Кадетской линии, предупреждают в ГАТИ. Участок участок Большого проспекта от 22-23 до 12-13 линии с 3 марта будет открыт. Новая схема будет действовать до 14 апреля.

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