Власти ХМАО в 2017 году хотят привлечь до 755 млрд рублей инвестиций Большу часть – на топливно-энергетический комплекс

Власти Ханты-Мансийского автономного округа (Югра) готовы привлечь около 755 млрд рублей инвестиций в 2017 году. Об этом накануне сообщила глава региона Наталья Комарова.

Глава ХМАО отметила, что регион – территория топливно-энергетического комплекса. Этой отрасли планируется привлечь 564 млрд рублей. Остальные средства будут формироваться за счет других видов экономической деятельности.

При базовом плане годовой объем привлеченных инвестиций составит 747 млрд рублей. Целевой вариант предусматривает 755 млрд рублей.

Отметим, в 2016 году ХМАО-Югра привлекла 825 млрд рублей инвестиций в основной капитал. Это на 2% больше, чем в 2015 году. Портфель не нефтегазовых проектов региона превысил 480 млрд рублей.