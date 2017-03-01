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01.03.17 / 13:54 Новости / Россия и мир

«ВТБ24» представил новый интернет-банк

В режиме бета-версии

Фото АБН

Фото АБН

«ВТБ24» представил новый интернет-банк. Об этом сообщили в кредитной организации в среду.

Сервис доступен пользователям «ВТБ24-Онлайн» в режиме бета-версии. Интернет-банк включает в себя, в частности, следующие нововведения: упрощенный вход, все продукты клиента представлены на главной странице, перевод между своими счетами теперь осуществляется в два клика, быстрый доступ к персональным шаблонам, история операций в «ВТБ24-Онлайн» за любой период.

Пользоваться новым интернет-банком с февраля по апрель можно по желанию. В конце апреля обновленный сервис станет основным. Параллельная работа двух версий сервиса, при этом, продолжится до июня.

«ВТБ24-Онлайн» позволяет управлять своими продуктами и совершать платежи. Активными пользователями интернет-банка на сегодняшний день являются более 2 млн  клиентов.

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