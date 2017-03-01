Второе казино в Приморье планируют открыть в 2018 году Третий комплекс – в 2019

Второе казино «Маяк» с аквапарком на территории развлекательного курорта «Приморье» должны открыть в 2018 году. Об этом в среду сообщил генеральный директор Корпорации развития Приморского края Андрей Фоломеев.

Инвестором проекта выступила камбоджийская компания Naga Corp Ltd., которая приступила к строительству год назад. Сдача третьего комплекса «Селена» запланирована на 2019 год, его должна построить компания Diamond Fortune Holdings.

В настоящее время на территории курорта уже находится казино Tigre de Cristal, которое открылось осенью 2015 года. Строительство интегрированного развлекательного курорта «Приморье» ведется под Владивостоком на площади порядка 620 га. Ожидается, что помимо казино, к 2022 году здесь возведут отели, набережную, кинотеатры и другие туристические объекты. Средства на строительство выделены из краевого бюджета.