Все новости

01.03.17 / 08:35 Новости / Общество / Россия и мир

Второе казино в Приморье планируют открыть в 2018 году

Третий комплекс – в 2019

дальнегорск приморьеВторое казино «Маяк» с аквапарком на территории развлекательного курорта «Приморье» должны открыть в 2018 году. Об этом в среду сообщил генеральный директор Корпорации развития Приморского края Андрей Фоломеев.

Инвестором проекта выступила камбоджийская компания Naga Corp Ltd., которая приступила к строительству год назад. Сдача третьего комплекса «Селена» запланирована на 2019 год, его должна построить компания Diamond Fortune Holdings.

В настоящее время на территории курорта уже находится казино  Tigre de Cristal, которое открылось осенью 2015 года. Строительство интегрированного развлекательного курорта «Приморье» ведется под Владивостоком на площади порядка 620 га. Ожидается, что помимо казино, к 2022 году здесь возведут отели, набережную, кинотеатры и другие туристические объекты. Средства на строительство выделены из краевого бюджета.

Метки:

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры акутальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения.
© 2001-2017