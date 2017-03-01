Новым гендиректором «Яндекс.Денег» стал Иван Глазачев Ранее он был исполнительным директором банка «Русский Стандарт»

Новым генеральным директором сервиса «Яндекс.Деньги» стал Иван Глазачев. Об этом сообщили в компании в среду.

Он сменит на этом посту Мария Грачеву, которая станет директором по развитию. Глазачев ранее был членом правления и исполнительным директором банка «Русский Стандарт».

Кроме того, изменился состав совета директоров. Теперь со стороны Сбербанка в него входят Лев Хасис, Елена Батурова, Владислав Крейнин, Ирина Швакман. Со стороны «Яндекса» в него вошли Александр Шульгин, Евгения Завалишина и Михаил Парахин.

«Яндекс.Деньги» — сервис электронных платежей. Он позволяет пользователям оплачивать товары и услуги из электронных кошельков. В настоящее время сервисом пользуются порядка 30 млн пользователей. Каждый день, по данным «Яндекса», открывается около 15 тыс. новых кошельков.