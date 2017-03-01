В Подмосковье задержали зампреда правления «Татфондбанка» Его подозревают в мошенничестве

Заместителя председателя правления «Татфондбанка» Сергея Мещанова задержали в Подмосковье. Об этом в среду сообщили в МВД по Татарстану.

Сергея Мещанова задержали накануне. Его подозревают в мошенничестве. Мужчину доставили в Казань.

Добавим, в феврале Мещанова объявили в федеральный розыск в рамках расследования дела по деятельности ООО «ИК «ТФБ Финанс». Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали зампреда правления банка Вадима Мерзлякова. В настоящий момент в «Татфондбанке» работает временная администрация.