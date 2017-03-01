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01.03.17 / 12:48 Новости / Политика / Россия и мир

Во Франции задержали супругу кандидата в президенты Фийона — СМИ

Идут обыски

фийонВо Франции задержали супругу кандидата в президенты Франсуа Фийона Пенелопу. Об этом в среду написала в своем аккаунте Twitter сотрудница издания Mediapart Эллен Салви.

Эллен Салви сообщила, что Пенелопу Фийон поместили под стражу. Идут обыски.

Отметим, в конце февраля французская финансовая прокуратура начала официальное расследование в отношении Пенелопы Фийон. Его начали по делу о предполагаемом фиктивном трудоустройстве жены политика. По версии органов, Пенелопа Фийон на протяжении восьми лет получала зарплату в качестве помощника Франсуа Фийона.

Добавим, Фийон обвинил СМИ в клевете. Он назвал происходящее масштабной операцией по устранению его кандидатуры с выборов.

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