Во Франции задержали супругу кандидата в президенты Фийона — СМИ Идут обыски

Во Франции задержали супругу кандидата в президенты Франсуа Фийона Пенелопу. Об этом в среду написала в своем аккаунте Twitter сотрудница издания Mediapart Эллен Салви.

Эллен Салви сообщила, что Пенелопу Фийон поместили под стражу. Идут обыски.

Отметим, в конце февраля французская финансовая прокуратура начала официальное расследование в отношении Пенелопы Фийон. Его начали по делу о предполагаемом фиктивном трудоустройстве жены политика. По версии органов, Пенелопа Фийон на протяжении восьми лет получала зарплату в качестве помощника Франсуа Фийона.

Добавим, Фийон обвинил СМИ в клевете. Он назвал происходящее масштабной операцией по устранению его кандидатуры с выборов.