Зарплаты федеральных чиновников выросли на 4% в 2016 году Самая высока зарплата у госслужащих в аппарате правительства

Средняя зарплата федеральных государственных служащих в прошлом году выросла на 4%. Об этом сообщили в среду в Росстате.

Средняя зарплата госслужащих в аппарате правительства уменьшилась на 1,4% год к году и составила 228,48 тыс. рублей. Это самый высокий результат среди всех федеральных чиновников. Госслужащие в администрации президента получали в среднем 218,65 тыс. рублей, в Совфеде — 176,15 тыс. рублей, а в Государственной думе — 154,85 тыс. рублей.

Напомним, в среду Росстат сообщил о том, что инфляция в России в феврале составила 0,2%. За неделю с 21 по 27 февраля рост потребительских цен в РФ был нулевым. Стоимость сливочного масла выросла на 0,3%, а сыра, хлеба, молока и вареной колбасы — на 0,2%. При этом на 0,5% снизились цены на гречневую крупу, сахарный песок и яйца.