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01.03.17 / 14:21 Новости / Петербург и Ленобласть / Спорт

Источник: «Зенит» может вернуться к переговорам с Пеллегрини после завершения сезона

Если петербуржцы расстанутся с Луческу

"Зенит" ПеллегриниФутбольный клуб «Зенит» может вернуться к переговорам с чилийским тренером Мануэлем Пеллегрини после завершения текущего сезона. Об этом АБН сообщил источник, близкий к руководству петербургской команды.

«Зенит» рассматривает кандидатуру Пеллегрини в случае досрочного расторжения контракта с действующим главным тренером сине-бело-голубых Мирчей Луческу. Также петербургскую команду летом может возглавить португальский наставник «Фиорентины» Паулу Соуза.

Отметим, ранее источник рассказал, что до конца текущего чемпионата руководство «Зенита» не намерено увольнять румынского специалиста. По его информации, наставник останется в команде на второй год, если петербуржцы выиграют чемпионство. После 17 туров петербуржцы идут на втором месте, отставая от московского «Спартака» на пять очков.

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