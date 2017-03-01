Смольный отказал в строительстве ЖК на Партизанской улице Заявку подавало ООО «Норд-ОПТ»

Правительство Петербурга отказалось согласовать заявку на строительство многоэтажных домов на Партизанской улице, рядом с домом 3. Об этом в среду сообщили в аппарате вице-губернатора Петербурга Игоря Албина по итогам совещания по использованию объектов недвижимости и участков земли, которые находятся в собственности города.

Заявку на высотную застройку на этом участке подавало ООО «Норд-ОПТ». Однако в Смольном напомнили, что на ноябрьских слушаниях Генплана местные жители высказались против многоэтажной застройки на этом участке. Кроме того, 98% участка находятся в зоне охраны объекта культурного наследия.

Отметим, Партизанская улица находится в Красногвардейском районе Петербурга. Рядом с указанным участком расположена Никольская церковь. Также там находится Большеохтинское кладбище. Кладбище образовано в 1773 году, а основание Никольской церкви (церковь Николая Чудотворца) заложили в 1812 году.