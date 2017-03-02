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02.03.17 / 12:12 Новости / Общество / Россия и мир

«Мегафон» и «Вымпелком» установили 1300 станций LTE

В 10 регионах

Фото img.dni.ru

Фото img.dni.ru

«Мегафон» и «Вымпелком» завершили установку более 1300 базовых станций. Об этом в компаниях рассказали в четверг.

Основной объем строительства пришелся на Архангельскую, Брянскую, Белгородскую и Воронежскую область. Во всех регионах удалось построить полноценную сеть LTE1800.

В «Мегафоне» рассказали, что установленные базовые станции позволили также улучшить существующее покрытие 4G. По информации компании «Вымпелком», трафик LTE в четвертом квартале 2016 года вырос вдвое.

Соглашение между двумя компаниями было подписано в начале 2016 года. Средства, потраченные установку и эксплуатацию станций, компании разделили между собой.

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