«Мегафон» и «Вымпелком» установили 1300 станций LTE В 10 регионах

«Мегафон» и «Вымпелком» завершили установку более 1300 базовых станций. Об этом в компаниях рассказали в четверг.

Основной объем строительства пришелся на Архангельскую, Брянскую, Белгородскую и Воронежскую область. Во всех регионах удалось построить полноценную сеть LTE1800.

В «Мегафоне» рассказали, что установленные базовые станции позволили также улучшить существующее покрытие 4G. По информации компании «Вымпелком», трафик LTE в четвертом квартале 2016 года вырос вдвое.

Соглашение между двумя компаниями было подписано в начале 2016 года. Средства, потраченные установку и эксплуатацию станций, компании разделили между собой.