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02.03.17 / 13:05 Новости / Россия и мир / Экономика

Беларусь планирует нарастить поставки в Россию на 8%

Будут поставлять то, что нужно российскому рынку

Фото: sostav.ru беларусь

Фото: sostav.ru

Беларусь планирует увеличить поставки продовольствия в Россию на 8% в 2017 году. Об этом журналистам рассказал в четверг заместитель премьер-министра республики Михаил Русый.

«Мы планируем выйти в этом году с ростом 8% к уровню прошлого года», — сказал Русый. Он добавил, что в январе объем поставок вырос на 15%.

Русый не уточнил, что именно республика собирается ввозить в Россию. По его словам, Беларусь готова наращивать поставки той продукции, «которая будет востребована на российском рынке».

Также Русый анонсировал заседание с вице-премьером РФ Аркадием Дворковичем и министром сельского хозяйства РФ Александром Ткачевым. Заседание, на котором будут обсуждены поставки, должно состояться до середины марта.

По материалам: ria.ru
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