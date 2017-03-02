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02.03.17 / 21:14 Новости / Россия и мир / Финансы

Белоусов возглавит стратегический комитет ВЭба

Его задачей будет контроль соответствия кредитного портфеля приоритетам

Андрей Белоусов, фото с сайта kp.ruПомощник президента РФ Андрей Белоусов возглавит стратегический комитет ВЭБа. Об этом компания сообщила в четверг.

В сообщении сказано, что комитет по стратегии при наблюдательном совете Внешэкономбанка учредили для контроля соответствия кредитного портфеля выбранным приоритетам банка. В его состав войдут руководители федеральных органов исполнительной власти и члены наблюдательного совета. Главой решили назначить помощника президента России Андрея Белоусова. Также в ходе заседания Дмитрия Курдюкова назначили Первым зампредом Внешэкономбанка.

Ранее источники сообщали, что руководителя СЗ филиала Сбербанка Дмитрия Курдюкова могут перевести в ВЭБ. Курдюков возглавлял Северо-Западный филиал Сбербанка с 2013 года.

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