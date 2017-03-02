Цены на свою продукцию во второй половине февраля изменили 11 автопроизводителей Цены на Ford Kuga выросли на 1,3-2%

Во второй половине февраля текущего года цены на свою продукцию изменили 11 автопроизводителей на российском рынке. Об этом сообщили в четверг в аналитическом агентстве «Автостат».

С 16 по 28 февраля на 1,3-2% выросли цены на кроссовер Ford Kuga, на 1,2% — стоимость модели One в комплектации John Cooper Works английской марки Mini. В то же время, Nissan увеличил цены на седан Almera 2017 года на 1,9-2,5%, а кроссовера Qashqai на 1,5-2,2%.

Напомним, по итогам января текущего года, продажи легковых автомобилей и легких коммерческих автомобилей в России сократились на 5%. Всего по итогам января в России реализовано 77,92 тыс. машин. Покупательская активность увеличивалась с середины месяца.