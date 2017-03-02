Петербургские депутаты блокируют законопроект о помощи сиротам О важности такой помощи говорил Медведев

Председатель парламентской комиссии по устройству государственной власти Юрий Гладунов решил заблокировать прохождение законопроекта о постинтернатном сопровождении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Об этом АБН в четверг сообщил автор документа, депутат МО «Морские ворота» Сергей Виниченко.



«Единоросс» Гладунов накануне заседания комиссии разослал ее участникам директивы не поддерживать социальный законопроект. Причины в письме депутат не указал.

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«Получается, что кто-то там сам взял и решил судьбу законопроекта еще до заседания комиссии. Когда я ранее вносил другие инициативы в ЗакС, такого не было. Посмотрим, как они будут объяснять эту ситуацию на заседании. Возможно, сошлются на какие-нибудь формальные причины ля отказа вроде юридических погрешностей, которые есть во всех свежих законопроектах, и которые обычно устраняются ко второму чтению», — отметил Сергей Виниченко. При этом, по словам автора инициативы, в ЗакСе начали ставить палки в колеса законопроекту сразу после того, как он бы внесен. «В комиссии из десяти человек девять – депутаты от «Единой России». Мало надежды, что они проголосуют против решения председателя», — добавил он.

Собеседники АБН, знакомые с ситуацией, не исключают, что реальной причиной такого поведения может быть нежелание руководства Законодательного собрания работать с «чужими» инициативами и уже тем более поддерживать их. Заседание комиссии начнется в 12.00 в четверг. По данным АБН, в нем должны принять участие уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Светлана Агапитова и представители городской прокуратуры, поддерживающие инициативу Сергея Виниченко. В комиссии по государственной власти список приглашенных озвучивать отказались. «Это внутренняя информация», — сказали в аппарате.

Напомним, Сергей Виниченко предлагает создать в Петербурге специальные центры по сопровождению выпускников детских домов и школ-интернатов. Эти центры должны заниматься подбором и подготовкой наставников для сирот, оказывать им различную помощь в социализации и дальнейшем устройстве.

В 2015 году Виниченко направил в ЗакС направили другой законопроект, упроща.щий процедуры выдачи жилья выпускникам детских домов.Инициативу также поддержала уполномоченный по правам ребенка, но в итоге документ затерялся в стенах Мариинского дворца.

Отметим, городская прокуратура в конце прошлого года поднимала вопрос о необходимости создания в городе таких социальных институтов, которые помогут в реабилитации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. По официальным данным, в городе проживает около 4 тыс граждан, имеющих статус выпускников организаций детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. И только 942 из них пользуются услугами социального сопровождения.

Несколько лет назад экс-президент РФ Дмитрий Медведев в послании федеральному собранию поднимал вопрос социализации выпускников детских домов. Тогда он поручил активизировать работу с выпускниками детских домов и разработать программу постинтернатного сопровождения. К 2017 году такие центры помои есть в 14 регионах страны.