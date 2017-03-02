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02.03.17 / 11:35 Новости / Общество / Россия и мир

Чистая прибыль «Детского мира» выросла в четыре раза

В 2016 году

детский мир прибыль«Детский мир» в 2016 году показал прибыль в 3,8 млрд рублей. Компания опубликовала отчет в четверг.

Рост скорректированной прибыли составил 74,8% по сравнению с 2015 годом. Выручка группы компаний выросла на 31,4% и составила 79,5 млрд рублей.

Сопоставимые продажи компании увеличились на 12,3%. Средний чек «Детского мира» показал рост на 5,9%. Рост выручки в компании объяснили высоким показателем продаж и выходу на полную мощность магазинов, открытых в 2015—2016 годах. Сумма прибыли в 2016 году – 3,8 млрд рублей – стала рекордной для «Детского мира».

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